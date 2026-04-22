Turismo: sindaci invitati ad aderire alla piattaforma Calabria Straordinaria

L’assessore al Turismo, Lavoro, sviluppo economico, Fiere nazionali e internazionali della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha inviato una comunicazione ufficiale a tutti i sindaci calabresi per rafforzare le attività di promozione turistica regionale, sottoscritta anche dal dirigente generale del dipartimento Turismo, Cultura e identità territoriale, Roberto Cosentino.

Al centro dell’iniziativa, l’invito rivolto ai Comuni a registrarsi gratuitamente all’Area operatori del portale ufficiale Calabria Straordinaria, piattaforma digitale dedicata alla valorizzazione del patrimonio turistico calabrese.

La registrazione consentirà agli enti locali di pubblicare e promuovere eventi, punti di interesse, come chiese, musei e monumenti, contribuendo in maniera attiva alla costruzione di un’offerta turistica integrata e aggiornata.

“Calabria Straordinaria – scrive Calabrese – non è un semplice sito web, ma una piattaforma interattiva progettata per offrire informazioni dettagliate su attrazioni, eventi, itinerari e luoghi da scoprire. Grazie alla struttura multilingua e alla gestione dinamica dei contenuti, rappresenta uno strumento strategico per promuovere la Calabria a livello nazionale e internazionale. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a rafforzare la visibilità del territorio e a favorire una promozione coordinata, innovativa e accessibile della destinazione Calabria”.

La procedura di adesione è semplice e prevede: l’inserimento dei dati dell’Ente e del referente responsabile; la compilazione delle informazioni di base del profilo; il caricamento di un documento di riconoscimento e della documentazione necessaria per la validazione, inclusa eventuale delega.

Nella missiva è inoltre specificato che l’operazione non deve essere necessariamente svolta dal sindaco ma è possibile delegare un referente incaricato, allegando la delega firmata tra i documenti richiesti.

Per agevolare ulteriormente i Comuni, la Regione offre un servizio di supporto diretto: la redazione della piattaforma può occuparsi del caricamento dei contenuti, previa trasmissione via e-mail della locandina dell’evento e di eventuali informazioni descrittive. Resta comunque necessaria la registrazione dell’Ente sulla piattaforma.

Infine, nel quadro di una collaborazione istituzionale sempre più efficace, l’assessore Calabrese invita inoltre i Comuni a inserire il link del portale Calabria Straordinaria nella homepage dei propri siti istituzionali.

Per assistenza tecnica sono disponibili i seguenti contatti: Email: info@calabriadigitalhub.it

E telefono: +39 351 3479207