“Turismo delle Radici”, Tajani chiama a raccolta i sindaci. Tassone: “L’obiettivo è ridurre lo spopolamento”

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha accolto venerdì scorso alla Farnesina, i sindaci della Regione Lombardia, Veneto, Sardegna e Calabria per condividere e approfondire, insieme a loro, il progetto “Turismo delle Radici” e la preparazione delle iniziative del 2024, anno delle radici italiane in tutto il mondo.

Tanti i sindaci calabresi che hanno ricevuto l’invito. Per la provincia di Vibo i comuni di Filogaso, Zaccanopoli e Brognaturo, quest’ultimo capofila e coordinatore di un progetto al quale hanno aderito, con delibera di Giunta, i comuni di Nardodipace, Fabrizia, Mongiana, Spadola, Simbario, Vallelonga, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Polia, Cardinale e Badolato

“Un progetto importante – ha asserito il sindaco di Brognaturo, Rossana Tassone, coordinatrice del progetto – inserito nel Pnrr nella missione ‘Attrattività dei borghi’, che fungerà da collegamento tra l’area vibonese e catanzarese, allo scopo di creare una guida delle radici che metta in luce le specifiche vocazione dei territori e le opportunità. Un fil rouge con il supporto di Vito Teti e Giuseppe Sommario, che ha l’ambizione a partire dai luoghi simbolici, al cibo, ai laboratori culturali, di elaborare progetti di rientro al fine di sperimentare azioni per ridurre lo spopolamento. Un ringraziamento ai miei colleghi sindaci per la fiducia dimostrata. Insieme – ha concluso – proviamo a fare la differenza”.