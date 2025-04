Turismo, dal Ministero quasi 11 milioni per la montagna calabrese

“Il ministero del Turismo – fa sapere Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo ed alla Tutela dell’Ambiente – ha destinato quasi 11 milioni alla montagna calabrese. Un progetto importante di crescita, mirato alla valorizzazione e al potenziamento delle infrastrutture montane e alla fruizione sostenibile dei nostri territori”.

Ringrazio il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Governo Meloni per l’attenzione che stanno in concreto mostrando nei confronti della nostra regione, soprattutto – specifica il rappresentante della Giunta Occhiuto – per innalzare la capacità competitiva delle nostre imprese e promuovere un’offerta turistica mirata sempre di più alla sostenibilità ambientale. Per anni la Calabria è stata poco valorizzata rispetto al grande patrimonio naturalistico che possiede e che va oltre le già rinomate coste e il suo mare.

Grazie a questi progetti avremo l’occasione di poter promuovere maggiormente uno dei target con maggiori chance di sviluppo turistico, ovvero le nostre montagne, già ampiamente apprezzate da tanti estimatori, grazie anche ai progetti sui parchi, sulle ciclovie, e che meritano un rilancio ancora più significativo in chiave nazionale e internazionale.

Siamo certi, che proprio in quest’ottica, grazie anche al grande potenziamento dell’offerta relativa al trasporto aereo messo in campo dal Governo Occhiuto, la Calabria potrà giovarsi nei prossimi anni di nuovi e numerosi amanti del turismo montano”.