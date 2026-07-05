Turismo, Calabria prima in Italia per crescita degli arrivi nel primo semestre 2026

I dati diffusi dal Ministero del Turismo, elaborati sulla base della piattaforma Alloggiati web del Ministero dell’Interno, che certificano per la Calabria una crescita degli arrivi turistici del 10,54% nel primo semestre del 2026, la più alta d’Italia, e un eccezionale +23,19% di turisti stranieri, rappresentano la conferma oggettiva che la strada intrapresa in questi anni dalla Regione è quella giusta.” Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

“Questo risultato non è frutto del caso, ma di una visione strategica fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto, che ha restituito centralità al turismo quale leva fondamentale dello sviluppo economico della Calabria. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per cambiare il racconto della nostra regione, sostituendo una narrazione troppo spesso condizionata da stereotipi con una comunicazione positiva, credibile e moderna, capace di valorizzare l’immenso patrimonio naturale, storico, culturale, archeologico, identitario ed enogastronomico della Calabria.



“Un ruolo determinante – sottolinea Calabrese- lo ha avuto l’intensa attività di promozione portata avanti sui principali mercati turistici attraverso una presenza qualificata nelle più importanti fiere di settore nazionali e internazionali. Abbiamo riportato la Calabria protagonista nei grandi appuntamenti del turismo mondiale, costruendo relazioni con tour operator, buyer, compagnie aeree, giornalisti e operatori del settore. Abbiamo presentato una Calabria autentica, accogliente e competitiva, capace di offrire esperienze uniche in ogni periodo dell’anno: dal mare ai parchi nazionali, dai percorsi della ciclovia ai cammini, dalla montagna ai borghi, dall’archeologia ai grandi eventi, fino alle straordinarie eccellenze agroalimentari. Accanto alla promozione, è stata decisiva la scelta del presidente Occhiuto di investire con coraggio sul sistema aeroportuale calabrese. Gli importanti accordi sottoscritti con le compagnie aeree, in particolare con i vettori low cost, insieme al potenziamento degli scali regionali, hanno reso la Calabria finalmente accessibile come non lo era mai stata prima. Oggi la nostra regione è collegata con numerose città italiane ed europee e le sue bellezze sono entrate stabilmente nei circuiti turistici internazionali. Rendere una destinazione facilmente raggiungibile significa renderla competitiva, e i dati ci dicono che questa scelta è stata vincente. L’eccezionale incremento del 23,19% degli arrivi dall’estero è la dimostrazione più evidente dell’efficacia di questa strategia, supportati dalle politiche del Ministero del Turismo e del lavoro accurato e determinante di Enit. Sempre più visitatori scelgono la Calabria perché la conoscono, la raggiungono con facilità e scoprono una terra che offre autenticità, qualità dell’accoglienza e un patrimonio unico nel panorama italiano. Essere oggi la regione italiana con la maggiore crescita degli arrivi turistici rappresenta un motivo di orgoglio, ma soprattutto la conferma che gli investimenti in promozione, infrastrutture, accessibilità e qualità dell’offerta producono sviluppo, occupazione e nuove opportunità”.

” Continueremo – conlude l’assessore Calabrese – a lavorare con la stessa determinazione per consolidare questi risultati, destagionalizzare i flussi e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Calabria sui mercati nazionali e internazionali. Questi risultati appartengono a tutta la Calabria: agli imprenditori del turismo, agli operatori dell’accoglienza, ai sindaci, alle associazioni, alle comunità locali e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con professionalità e passione per far crescere questo settore. A loro va il nostro sincero ringraziamento. Questa è la Calabria che cresce, che si fa conoscere nel mondo e che dimostra, con i numeri, di aver intrapreso un percorso di cambiamento concreto e irreversibile”.