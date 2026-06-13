Tumori a Serra, la proposta di Adriano Tassone: “Avviare uno screening ambientale e agroalimentare del territorio comunale”

“Il territorio comunale di Serra San Bruno, per caratteristiche geomorfologiche, climatiche, agricole e socioeconomiche, rappresenta una realtà di elevato pregio ambientale e naturalistico, ma al contempo un contesto territoriale che merita oggi un approfondimento tecnico-scientifico sistematico in relazione ai temi della salute pubblica e della possibile esposizione della popolazione a contaminanti ambientali”. Su questa premessa e sulla “percezione di una elevata incidenza di patologie oncologiche e degenerative” si fonda la proposta esposta in Consiglio comunale da Adriano Tassone e consegnata alla maggioranza affinché possa essere portata avanti per attivare “una concreta attività di prevenzione primaria basata su dati ambientali reali, misurabili e scientificamente verificabili”. In sostanza, si punta ad “avviare un Piano integrato di screening ambientale e agroalimentare del territorio comunale, finalizzato a verificare la qualità ambientale reale delle matrici territoriali, l’eventuale presenza di contaminanti chimici persistenti, la possibile contaminazione della catena alimentare locale e l’esistenza di eventuali correlazioni ambientali da approfondire successivamente sul piano epidemiologico e sanitario”.



L’iniziativa ha finalità “esclusivamente preventive, conoscitive e di tutela della salute pubblica, senza generare allarmismi ma creando invece una base scientifica concreta per future azioni amministrative e sanitarie”. L’obiettivo è costruire una “mappa ambientale della salute” del territorio di Serra San Bruno. Il piano dovrebbe comprendere attività di campionamento e analisi di diverse matrici (acque, suoli e terreni agricoli, elementi agroalimentari). I parametri analitici delle indagini dovrebbero riguardare contaminanti organici ed inorganici, oltre a variabili microbiologiche. L’attività dovrebbe essere sviluppata secondo una metodologia multidisciplinare coinvolgendo il Comune di Serra San Bruno, l’Asp di Vibo Valentia, l’Arpacal, l’Ispra, l’Istituto zooprofilattico sperimentale, le Università, i laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, esperti ambientali, epidemiologi e biologi.

Il progetto dovrebbe essere articolato in quattro fasi: lo screening preliminare (individuazione aree sensibili, censimento pozzi e sorgenti, mappatura aziende agricole e zootecniche, definizione punti di campionamento), la campagna analitica (esecuzione campionamenti stagionali, analisi chimiche e microbiologiche, elaborazione GIS territoriale), la valutazione integrata (analisi dei risultati, individuazione eventuali criticità, correlazione preliminare ambiente-salute, definizione priorità di intervento) e la comunicazione pubblica(restituzione trasparente dei dati ai cittadini, incontri pubblici, educazione ambientale e sanitaria, definizione di eventuali misure preventive).

Tassone evidenzia che “comprendere se acqua, suolo e filiera agroalimentare siano realmente sicuri,effettuando questo screening che ci aiuterà a individuare e rimuovere le fonti di contaminazione presenti, significa proteggere, non solo la salute pubblica ma anche il valore agricolo, zootecnico e identitario del territorio”.