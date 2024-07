Tucci (M5S): “La preoccupazione di Comito non è la Sanità vibonese maltrattata, ma di difendere Occhiuto”

“Apprendo da un comunicato stampa del consigliere di Forza Italia Michele Comito di presunte criticità sulla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo. Consiglierei al dottor Comito di occuparsi della difesa della sanità vibonese piuttosto che di cavilli burocratici sulla legittimità o meno della convocazione di un’assemblea. Guardi la luna, non il dito.



Ricordo allo stesso Comito che il suo presidente di Regione, Roberto Occhiuto, col decreto 92/2024, ha tagliato ben 10 milioni di euro alla sanità vibonese, e che i 4,6 milioni che si ostina a citare a sproposito, sono fondi Pnrr extra (non ordinari della Regione), più specificatamente, risorse dedicate alla telemedicina e all‘assistenza

domiciliare; fondi che sono stati distribuiti, e in gran misura anche alle altre province (non solo al Vibonese).



Comito farebbe bene a difendere il diritto alla salute dei vibonesi invece di perdere tempo in sterili difese d’ufficio al suo presidente”.



Così replica, in una nota, il deputato del MoVimento 5 stelle Riccardo Tucci, alle ultime dichiarazioni del Consigliere regionale Michele Comito, sulla vicenda della Conferenza dei sindaci convocata dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo.