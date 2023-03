Truffe su WhatsApp, da ignorare “il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua”

È in corso una campagna di phishing via Whatsapp che coinvolge il colosso dolciario Ferrero, che invita l’utente a partecipare a un concorso per la vincita di una “sorpresa di Pasqua”, ma si tratta di un concorso truffa.

Le festività pasquali sono alle porte e con loro anche le frodi che le sfruttano. È il caso della vincita di cesto di cioccolato Ferrero gratis. Si presenta con un link via Whatsapp e conduce a una pagina di phishing che impersona la grafica di Ferrero, ma non ha nulla a che vedere con la reale società multinazionale dolciaria e non porterà all’ottenimento di un cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua mai, neppure nei casi di vincita.

Esattamente come è accaduto in occasione di Pasqua dell’anno scorso, sta circolando nuovamente in rete e sulle chat un messaggio con il quale si promuove un concorso per “il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua”. Anche in questo caso non c’è nulla di vero, si tratta di una truffa.

In merito al cesto di cioccolato Ferrero, apparentemente gratis per tutti a Pasqua 2023, si nutrivano tantissimi dubbi sull’origine della catena, non si aveva la certezza totale che potesse trattarsi di un escamotage per mettere a rischio la sicurezza digitale. Ora, però, si può mettere da parte qualsiasi dubbio. La frode inizia con l’invito a partecipare ad un sondaggio a premi, con la promessa di un cesto di cioccolato Ferrero gratis di Pasqua.

Il passo successivo alla prima fase di concorso è la dichiarazione fortunata di vincita, per poi arrivare all’ultimo passaggio che è proprio il più dannoso. La condivisione in stile catena di Sant’Antonio, via Whatsapp dello stesso link, ad altri destinatari nostri amici. In questo modo la frode si garantirà una platea di utenti sempre maggiore. Il bottone Whatsapp, infatti, aprirà una schermata di nuovo messaggio Whatsapp, già precompilato con il link al concorso premio, da inviare ad altri destinatari. Un modus operandi che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma che è sempre bene illustrare di modo da poterlo ignorare senza indugio. In effetti, è proprio la società Ferrero che ha preso già distanze l’anno scorso da questa campagna, la quale ha pubblicato il suo annuncio di alert per fake news in merito proprio a questo caso. Ricordiamo infatti che l’unico scopo di questo phishing (oltre a danneggiare l’immagine aziendale di Ferrero), è rubare quanti più dati personali possibile, da poter utilizzare per altre truffe e per altri attacchi mirati, coinvolgendo numeri di telefono, dati di domicilio, nomi e cognomi, nonché indirizzi email. Nell’ultima schermata infatti verrà proposto un form da compilare in tutti i suoi campi, nei quali vengono richiesti proprio questi dati, non riceveremo mai il nostro eventuale premio vinto, ma contemporaneamente avremo regalato una grande quantità di nostri dati personali a terzi, non ben identificati e anzi che impersonano altre società con essi non collegati, in questo caso la Ferrero.

Inserendo i dati della carta di credito o di un conto nell’apposita pagina, pensando di ricevere in questo modo il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua 2023, consegnerete in automatico informazioni delicatissime a chi ha ideato la truffa. Monitorate sempre il vostro saldo se nutrite sospetti in merito, anche se la soluzione migliore sarebbe quella di bloccare tutto, prima che sia troppo tardi.