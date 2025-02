Truffatori ancora in azione a Serra San Bruno: sventati nuovi tentativi

Il trucco è sempre lo stesso: individuano un’anziana sola, la intimoriscono con una telefonata con la quale si presentano come Carabinieri e le annunciano un terribile incidente di qualche figlio, chiedono somme di denaro per evitare guai peggiori. Sono ancora in azione i truffatori nella cittadina della Certosa e scelgono nuove persone da derubare. Nella mattinata di oggi, si sono fatti di nuovo vivi cercando di mettere in pratica nuovi raggiri. In particolare, hanno contattato una signora dichiarando di essere rappresentanti dell’Arma e verificando la presenza di ulteriori persone in casa. Il tentativo è stato però infruttuoso perché la signora era stata precedentemente messa in guardia sulle deprecabili modalità di truffa riscontrate negli ultimi tempi e ha saputo cavarsela. L’episodio conferma la presenza, anche a Serra San Bruno, di soggetti poco raccomandabili dei quali diffidare: il consiglio è di non di fidarsi quando si ricevono strane chiamate allarmanti e di non dare nessuna informazione a persone non conosciute. Si ricorda che i veri Carabinieri agiscono rigorosamente in divisa (mai “in borghese”) e con l’auto di servizio, se chiamano invitano a recarsi presso la locale Stazioni, non danno nomi di avvocati e non minacciano.