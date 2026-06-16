Truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica: sequestro a carico di 4 persone

Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria, al termine di una complessa attività investigativa congiunta coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a una serie di decreti

di perquisizione e sequestro, nonché di sequestro preventivo in via d’urgenza, emessi nei confronti di quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di plurime condotte di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologicа.



Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.