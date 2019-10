Trovato un dipinto di pregio rubato 15 anni fa: era in casa di un insegnante in pensione

Martedì scorso, i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Reggio Calabria-Catona, in collaborazione con personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, hanno denunciato a piede libero un 70enne italiano residente in riva allo Stretto, insegnante in pensione, ex commerciante d’antiquariato, incensurato, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di opere d’arte.



L’operazione, scaturita da una intensa attività info-investigativa posta in essere dalla Stazione Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha consentito di individuare e sequestrare un’opera d’arte di pregio con contestuale successiva restituzione dell’opera all’avente diritto.

L’opera d’arte trafugata è stata identificata in un quadro antico, raffigurante Carlo De Blasio Di Palizzi (1804 -1865), personaggio di spicco del Regno delle Due Sicilie, realizzato dall’artista palmese di Scuola Napoletana Domenico Augimeri (dipinto olio su tela 1,58 metri di altezza e 1,05 metri di larghezza), il cui furto risale a 15 anni fa.

Fondamentale è stato l’apporto fornito dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che hanno provveduto all’effettuazione del riscontro dell’attività informativa della Stazione territoriale, accertando la provenienza illecita e classificando l’opera quale corpo di reato ricettato.

Nel corso della perquisizione i militari operanti hanno provveduto all’effettuazione del censimento di cinque opere di varia natura utili al riscontro e verifica mediante comparazione sul sistema di “Banche dati Beni culturali illecitamente sottratti”.