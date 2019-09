Trovato un cadavere: rilievi dei Carabinieri

Stamane, in località Valdaro, a Mesoraca, in provincia di Crotone, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persona.

Sul posto si sono recati i Carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale impegnati nell’esecuzione degli accertamenti utili per conoscere le generalità dei cadaveri. La zona è abbastanza vicina alla sede dell’azienda agricola di cui sono titolari il 69enne Rosario Manfreda ed il figlio 34enne Salvatore, i due imprenditori di Petilia Policastro dei quali non si hanno notizie dal 22 aprile, giorno di Pasqua. Il primo luglio, in relazione alla misteriosa vicenda, sono stati tratti in arresto il 49enne Pietro Lavigna ed il 51enne Pasquale Buonvicino, mentre il figlio di quest’ultimo, il 20enne Salvatore Emanuel è tuttora ricercato. E’ ipotizzabile che non essendo stati, fino al momento, scoperti i cadaveri degli scomparsi, quelli trovati poche ora fa possano ad essi appartenere.