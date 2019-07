Il corpo senza vita di un 48enne, originario di Busto Arsizio, è stato trovato in una casa di Isola Capo Rizzuto.

Il cadavere è stato scoperto dai Vigili del Fuoco che hanno agito a seguito della richiesta dei Carabinieri.

Ancora non chiare le cause della morte: dai primi riscontri non sono emersi segni di violenza e gli inquirenti non escludono una possibile overdose.