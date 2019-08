Trovato un cadavere in un pozzo: galleggiava nell’acqua

Questo pomeriggio, alle 14 circa, una squadra composta da 6 Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con 3 automezzi, è intervenuta nel Comune di Isola Capo Rizzuto, in località Le Cannella, per il recupero di un cadavere di un uomo, di 75 anni, all’interno di un pozzo di circa 6 metri, e per la metà con acqua.

I Vigili intervenuti, con tecniche Speleo Alpine Fluviali, si sono calati all’interno del pozzo, dove l’uomo galleggiava, è stato imbracato e portato fuori dal pozzo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per le indagini del caso.