Trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione

Nel pomeriggio, a breve distanza dal cimitero che si trova nella frazione vibonese di Bivona, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, giaceva ai margini dell’arteria viaria che collega la ex Statale 522 alla Provinciale, a ridosso della frazione Porto Salvo. Allertati da una precisa indicazione, sono giunti i Carabinieri che si sono occupati di delimitare l’area prima che arrivassero i sanitari del 118. E’ probabile che il decesso risalga ad oltre sette giorni addietro. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle operazioni di ricerca avviate per trovare Sandro Pace, scomparso da poco da Vibo Marina. Sulla base dei primissimi elementi raccolti, non si tratterebbe della stessa persona.