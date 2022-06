Trovato senza vita il corpo del turista smarritosi martedì

Grazie all’ausilio di un drone a disposizione dei Vigili del Fuoco i soccorritori hanno rinvenuto, purtroppo senza vita, il corpo del trekker 52enne, B.G., originario di Valgreghentino, in provincia di Lecco, smarritosi nella mattinata di martedì.

Il turista stava trascorrendo le vacanze ad Acquappesa, in provincia di Cosenza. Si era incamminato lungo un percorso che richiedeva impegno. Il cadavere giaceva ai piedi di una parete di rocce. Esperti della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria si erano messi immediatamente in moto. Con loro l’unità cinofila molecolare del SASC che, prelevato quanto necessario presso la stanza occupata in hotel, ha raggiunto l’area in cui si erano perse le sue tracce. Per recuperarlo si è reso indispensabile avvalersi di un elicottero. Il luogo è stato raggiunto pure dai Carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese, dal personale del Soccorso Alpino, dai militari della Guardia di Finanza.