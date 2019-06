Trovato per strada il cadavere di un uomo: in faccia segni di percosse

Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni, Domenico Pangallo, è stato rinvenuto a margine di una strada, via Puccini, nelle adiacenze del lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

Immediata è stata la richiesta di intervento inoltrata ai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che sono giunti sul luogo dando avvio all’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, per fare luce sul misterioso episodio accaduto nella serata di mercoledì. Il personale sanitario del 118 ne ha, invece, constatato il decesso. La vittima, di Roccaforte del Greco, presentava vistosi lividi sul viso e, sulla base di quanto appurato nell’immediatezza, Pangallo sarebbe stato picchiato in faccia ed in testa.