Trovato in possesso di eroina e cocaina: 67enne spedito ai domiciliari

Nella mattinata del 3 dicembre, personale della Squadra Mobile di Crotone, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato P. R., 67enne di Strongoli, poiché trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente, contenenti rispettivamente 1,6 grammi di cocaina e 51,4 grammi di eroina.

Ultimati gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.