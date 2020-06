Trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish: 45enne arrestato dalla Polizia

Una Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, ha tratto in arresto in flagranza del reato V.P. di 45 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.



Nella serata di ieri,gli agenti hanno intercettato e controllato V.P., il quale, in seguito alla perquisizione personale e poi domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish; inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti tutti gli strumenti utili al taglio ed al confezionamento delle sostanze.

Sempre all’interno della casa sono stati trovate anche alcune piante di marijuana dell’altezza di 50 – 60 centimetri.

Visti gli elementi di raccolti, V.P. è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.