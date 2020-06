Trovato il corpo senza vita di una persona: indagini della Procura

Il corpo senza vita di una persona è stato individuato verso le 9 di stamattina nello specchio di mare antistante San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

A scoprirlo sono stati alcuni individui presenti in spiaggia. Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e i sommozzatori del Porto di Gioia Tauro. Il mare agitato ha reso complicata la procedura di recupero del cadavere, ricoperto da uno strato di cellophane e in avanzato stato di decomposizione. Per l’identificazione necessario sarà l’esame del DNA. Al momento è impossibile anche stabilirne il sesso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi.