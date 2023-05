Trovato il corpo della ragazza dispersa nel fiume Lao

È stato rinvenuto il corpo della 19enne dispersa nel fiume Lao, nel Parco del Pollino. Dalla tarda mattinata di oggi era stata individuata la zona. Confermato il ritrovamento, i Vigili del Fuoco si sono adoperati per recuperare il corpo nelle acque.

La ragazza, facente parte di una comitiva scolastica di 40 ragazzi di Polistena, che si era avventurata a monte del fiume Lao per una escursione, per cause accidentali era caduta in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, il gommone su cui si trovava si è impennato sbalzandola fuori e facendola scomparire nel fiume.

“Il mio cordoglio – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – ai genitori di Denise Galatà e alla comunità scolastica per questa tragedia. La direttrice dell’Usr calabrese ha già disposto una ispezione per capire le condizioni organizzative e di sicurezza dell’attività proposta ai ragazzi dalla scuola”.