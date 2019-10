Trovato il cadavere di un giovane in una casa di Satriano

Il corpo senza vita di un 34enne è stato trovato nel corso della notte a Satriano. Il giovane, originario del luogo, risultava residente in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di violenza, ma la pista dell’omicidio non è esclusa. Sulla salma, portata presso il centro di Medicina legale di Catanzaro, verrà effettuata l’autopsia.