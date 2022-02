Trovato cadavere carbonizzato in un’auto nel Vibonese

I Carabinieri hanno rinvenuto, in località “Calimera”, nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia e che lambiscono il territorio del Reggino, il corpo senza vita ed interamente devastato dalle fiamme di un soggetto del quale non è stato possibile ancora scoprire le generalità.

A darne conto è stata la Gazzetta del Sud secondo cui si tratterebbe, con tutta probabilità, di un uomo. Il cadavere si trovava all’interno di un’autovettura divorata dal fuoco. Gli inquirenti si sono imbattuti nel veicolo mentre erano impegnati a ricercare Agostino Ascone, 37 anni, della frazione “Amato” di Taurianova, del quale non si hanno notizie dal 27 dicembre dello scorso anno. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause della morte dell’individuo carbonizzato e, allo stesso tempo, cercano riscontri con i casi di scomparsa verificatisi recentemente a cavallo delle aree del Vibonese e della provincia di Reggio Calabria. L’attività investigativa è condotta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.