Trovati oltre 6 chili di droga tra terreni incolti e casolari abbandonati

Continuano i servizi della Polizia di Stato volti al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell’intera provincia di Crotone.



Questa volta gli operatori della Squadra Mobile, all’esito di prolungate ricerche e servizi di appostamento hanno individuato, in una zona rurale del Comune di Isola di Capo Rizzuto, un vero e proprio nascondiglio sito tra alcuni terreni incolti e casolari abbandonati.

Gli agenti, dopo una meticolosa ricerca, sono riusciti ad individuare due grossi sacchi in tela contenenti sostanza stupefacente del tipo marjuana, raccolta da poco tempo, pronta per essere venduta su tutto il territorio provinciale.

Le successive analisi di laboratorio hanno permesso di acclarare la natura e la tipologia dello stupefacente, del peso di 6,2 chilogrammi.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per individuare i soggetti responsabili della detenzione dello stupefacente..