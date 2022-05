Trovati in una casa i cadaveri di fratello e sorella

Deceduti da qualche giorno: è questa la conclusione immediata cui è giunto il personale di soccorso alla luce delle condizioni in cui hanno trovato i corpi senza vita di due persone, una donna 69enne ed il fratello 64enne. Giacevano nella casa a ridosso di via Alcide De Gasperi, a Vibo Valentia, in cui abitavano.

A lanciare l’allerta sono state alcune persone residenti a ridosso dell’appartamento insospettitesi dalla singolare circostanza che non avevano notato la loro presenza ed allarmate da un persistente olezzo di gas che, infatti, riempiva la residenza. I Carabinieri, entrati nell’alloggio nelle prime ore pomeridiane, hanno scoperto i due cadaveri. Il medico legale ha già effettuato un primo esame e la Procura della Repubblica disporrà, con ogni probabilità, l’accertamento autoptico al fine di verificare cosa abbia provocato la morte e la tempistica esatta. L’intero edificio, nel frattempo, è stato messo in condizioni sicure.