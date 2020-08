Trovate 2.000 piante di marijuana in un’area impervia

Rinvenute 2000 piante di marijuana: è questo il bilancio della campagna finalizzata alla repressione del fenomeno della coltivazione di canapa indiana condotto dai militari della Staziona di Gioiosa Jonica e Mammola in collaborazione con i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatoti di Calabria e il prezioso supporto dei militari dell’8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia.



Nei giorni scorsi, durante i servizi di controllo del territorio svolti sia attraverso le pattuglie appiedate che mediante sorvolo aereo è stata rinvenuta in contrada Elisabetta di Gioiosa Jonica, a poche centinai di metri dal centro abitato una vasta area, delimitata da alti arbusti, deputata alla coltivazione di marijuana. Le piante avevano raggiuto circa 1,8 metri di altezza e si trovavano in perfetto stato vegetativo. Nelle contrade Aspalmo e Dragano di Grotteria, in area impervia, sono state rinvenute altre due piazzole all’interno delle quali erano presenti 1500 piante di marijuana di altezza compresa tra 1 e 4 metri. L’irrigazione delle piantagioni era garantita da un sistema a goccia costituito da centinai di metri di tubo in p.v.c. sottoposti a sequestro. Lo stupefacente rinvenuto previa campionatura è stato distrutto. Sono ancora in corso accertamenti finalizzati ad accertare la proprietà dei terreni ove sono state rinvenute le piazzole tutte prive di recinzione.