Trovata una pistola a Simbario: arrestato il detentore

Continua l’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, volta a contrastare la circolazione illegale di armi e alla sottrazione delle stesse alle organizzazioni criminali che operano sul territorio. Dopo l’ingente quantitativo di armi sequestrato a Fabrizia nei giorni scorsi (7 fucili calibro 12, 3 pistole, un fucile d’assalto AK-47 Kalashnikov e numeroso munizionamento) i Carabinieri della Stazione di Serra San Bruno sono intervenuti a Simbario dove, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata d’iniziativa, all’interno di una credenza, hanno rinvenuto una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa e 17 munizioni dello stesso calibro. La Procura che ha coordinato l’intera attività ha disposto approfondimenti per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale utilizzo in fatti di sangue. Il detentore, dopo l’arresto, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dove dovrà rispondere di possesso di arma clandestina.