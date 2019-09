Tropea, in casa con 2 kg di droga: arrestato un 28enne

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato di Vibo Valentia ha arrestato un cittadino di 28 anni, già gravato da precedenti di polizia, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini della Squadra Mobile, infatti, con la collaborazione del Nucleo Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, sita a Tropea.



La conseguente attività di ricerca ha consentito di sequestrare oltre 2 kg di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina, oltre 2.000 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio, attrezzature per la costruzione di una serra verosimilmente destinata alla coltivazione della marijuana, 3 bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento. L’uomo, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, è stato associato alla locale casa circondariale.