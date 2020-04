Tropea entra in Assocastelli: nuovo passo per la candidatura a Capitale italiana della Cultura

La Città di Tropea entra a far parte di Assocastelli, associazione nazionale che promuove e valorizza il patrimonio architettonico d’epoca e storico d’Italia, dimore e residenze (castelli, masserie, palazzi, tenute e ville), di proprietà privata e pubblica. Tra gli scopi dell’Associazione anche quello di promuovere la didattica e la formazione in relazione alla promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico d’epoca e storico d’Italia.



L’associazione, membro di Assopatrimonio, interlocutore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, insieme al Fai Fondo Ambiente Italiano e all’Unesco è stata indicata dal magazine internazionale Forbes come il principale attore per la promozione del patrimonio architettonico d’epoca e storico d’Italia.

La Città di Tropea ha accolto l’invito a far parte, quale socio onorario, del prestigioso consesso con la cui collaborazione, anche in vista della candidatura a Capitale italiana della Cultura, conta di ideare e realizzare una serie di iniziative ed eventi da offrire a quel nutrito pubblico di viaggiatori, in continua ascesa, desideroso di apprezzare dal vivo le bellezze del suo meraviglio borgo.

Un altro importante attestato al valore e alla qualità del nostro patrimonio storico, artistico e culturale che certifica la concretezza dei fondamentali su cui poggia la candidatura di Tropea a Capitale italiana della Cultura.

Il sindaco Giovanni Macrì ringrazia il Presidente di Assocastelli, Ivan Drogo Inglese, per l’invito nonchè per l’impegno a sostenere Tropea nell’importante percorso che la vede candidata a Capitale Italiana della Cultura.