Tropea, durante il controllo tenta la fuga e minaccia i Carabinieri: arrestato

Nella giornata di ieri, sabato, nel centro abitato di Tropea, è accaduto che D.R. 36 anni, circolasse senza casco a bordo di un motociclo sul marciapiede, peraltro in sella ad un mezzo risultato anche sprovvisto di assicurazione.

Durante il controllo, percepite le severe sanzioni a cui stava andando incontro, anziché redimersi dalla sua illecita condotta, ha tentato di dileguarsi e, immediatamente dopo essere stato nuovamente placato dai Carabinieri, ha inveito contro di loro con frasi minacciose. In pochi attimi è così passato dagli illeciti amministrativi a quelli penali venendo tratto in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.