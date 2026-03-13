Tropea celebra la produzione del territorio all’Istituto Istruzione Superiore per i Servizi Enogastronomici

L’eccellenza della tradizione gastronomica calabrese è stata protagonista all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi”, sede Servizi Enogastronomici di Tropea, dove si è svolta la quarta edizione del concorso enogastronomico nazionale di cucina “Tropea e dintorni: tradizioni, territorio, gastronomia”. L’iniziativa, che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione della cultura culinaria locale, ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diversi istituti alberghieri delle province calabresi. L’evento, promosso e coordinato dall’Istituto guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, ha trasformato i laboratori dell’indirizzo enogastronomico in un vivace spazio culturale di confronto tra giovani talenti della cucina, impegnati nella preparazione di piatti ispirati alle tradizioni e ai prodotti d’identità territoriale. Numerose le scuole partecipanti, provenienti da diverse province della Calabria, a conferma della rilevanza regionale della manifestazione:

IIS “Erodoto di Thurii” – Cassano allo Ionio – sede IPSEOA di Sibari

Istituto “Dea Persefone Zanotti” – Bianco (Locri)

Istituto di Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino” – Cosenza

Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Tre Croci” – Villa San Giovanni

Istituto di Istruzione Superiore “R. L. Montalcini” – Sersale

I.I.S. Polo Tecnico Professionale “L. Einaudi” – Lamezia Terme

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA) – Soverato

A valutare i piatti in gara è stata una giuria composta da professionisti ed esperti del settore enogastronomico e dello sviluppo territoriale, che ha analizzato con attenzione tecnica, presentazione e valorizzazione dei prodotti locali.

Ne hanno fatto parte:

Roberto Spizzirri , rappresentante dell’ Accademia della ’Nduja

, rappresentante dell’ Luciano Budriesi , maître di Villa Perara

, maître di Antonio Rombolà – Ristorante Manitta

Vitaliano Papillo , presidente del GAL “Terre Vibonesi”

, presidente del Antonio Greco – Fattorie Greco

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la presenza delle istituzioni locali. Hanno partecipato infatti i sindaci dei comuni di Ricadi (Nicola Tripodi), di Drapia (Alessandro Porcelli), di Spilinga (Enzo Fulvio Marasco) diParghelia (Antonio Landro). La loro presenza all’evento ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di promuovere il patrimonio culturale e gastronomico dell’area tirrenica calabrese.

Tra gli ospiti istituzionali anche la dirigente scolastica Enza Loiero, dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Tre Croci” di Villa San Giovanni, presente anche in qualità di presidente regionale della Re.Na.I.A. – Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri. Nei vari interventi la dirigente Loiero ha evidenziato il valore formativo di esperienze come questa, finalizzate sempre a rafforzare il legame operativo della conoscenza che diventa competenza, nel sinergico rapporto tra scuola e territorio, attraverso il mondo produttivo territoriale degli antichi mestieri, rivisitati e rivalutati all’interno del percorso enogastronomico giovanile.

Un ruolo determinante nella riuscita dell’evento è stato svolto dagli operatori economici del territorio, il cui sostegno ha rappresentato un elemento fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Aziende, consorzi e associazioni hanno contribuito con prodotti, competenze e presenza attiva, dimostrando quanto sia forte la cooperazione tra scuola e sistema produttivo locale.

Tra i protagonisti del mondo imprenditoriale e associativo presenti all’iniziativa: Deborah Valente Srl – Valentour, Giubola 2000 Srl – Thalasso SPA chef Burzì Rocco e manager restaurant Taverna Francesco, Mediterranean Hospitality Srl – chef Grillo Nicola, 4M TROPIS Srl- dir.Ugo Mazza, ASALT – Associazione Albergatori di Tropea – dott. Massimo Vasinton, Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese – dott.sa Luisa Caronte, gli operatori alberghieri: Fabrizio Giuliano e Antonio Macrì, insieme a numerosi operatori del settore alberghiero e turistico della Costa degli Dei e dintorni.

Importante anche il contributo dei consorzi di tutela e delle aziende agroalimentari, custodi delle eccellenze gastronomiche locali: Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP- rappresentato da Simone Saturnino, Consorzio della ’Nduja di Spilinga – rappresentato da Francesco Fiamingo, Consorzio del Pecorino del Monte Poro DOP rappresentato dalla Sign. Arena e dal Sig.Vincenzo Vinci, oltre alle aziende Fattoria Greco- Maria Rosaria Greco, Delizie Vaticane – Domenico Furchì, Oleificio Mafrica – Pantaleone Mafrica, Cantine Masicei, Cantine Lacquaniti, Cantine Benvenuto, Cantine Artese e Cantine Casa Comerci Cantine Dastoli.

Grazie al supporto di queste realtà, gli studenti hanno potuto lavorare con ingredienti autentici e rappresentativi del territorio: la celebre cipolla rossa di Tropea, il pecorino del Monte Poro, la rinomata ’nduja di Spilinga, insieme ai vini locali, all’olio extravergine d’oliva, al pane tradizionale e alle farine del territorio.

Ha partecipato anche lo Chef Social Blocker, Francesco Messina, in arte T’appatumi valorizzando con la sua presenza l’aspetto più innovativo del talento giovanile “perché anche gli errori fanno parte del percorso di ogni grande chef”,citando un prezioso consiglio agli alunni dei vari istituti in gara.

Al termine della competizione la giuria ha proclamato i tre istituti vincitori della IV edizione:

Primo classificato : IIS “Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino” di Cosenza.

: IIS “Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino” di Cosenza. Secondo classificato : Polo Tecnologico Professionale “Dea Persefone Zanotti” -Bianco di Locri.

: Polo Tecnologico Professionale “Dea Persefone Zanotti” -Bianco di Locri. Terzo classificato: Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Tre Croci” di Villa San Giovanni.

Alle altre scuole in gara sono state consegnate targhe di riconoscimento per la qualità del lavoro svolto dai giovani chef durante la competizione:

• Capacità professionali e abbinamento prodotti

• Originalità del piatto

• Esposizione e spigliatezza nella presentazione

• Mise en place e pulizia della postazione

• Abbinamento del vino al piatto

• Legame storico-culturale della preparazione con il territorio

Tutti i premi sono stati consegnati dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli.

L’istituto ospitante di Tropea ha partecipato fuori gara, confermando la proverbiale puntualità, precisione e professionalità degli studenti, magistralmente guidati dai docenti di settore: Chef LoIacono Salvatore, Chef Gregorio Mantegna, Chef Domenico Mazzitelli, Chef Gregorio Grande.

Conclusa la premiazione, il Dirigente Cutuli ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando la grande collaborazione sinergica tra istituzioni, operatori economici e scuola. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla DSGA Ortenzia Caliò e ai docenti che hanno sostenuto e valorizzato con una fattiva collaborazione l’organizzazione della manifestazione, inoltre il dirigente scolastico si è soffermato nell’evidenziare l’impegno di tutto il personale scolastico quali: Assistenti Tecnici, Tecnici di Laboratorio e Collaboratori scolastici.

Con parole di particolare sensibilità il Dirigente ha inoltre espresso gratitudine agli allievi dell’Istituto per i Servizi Enogastronomici e dell’Istituto Tecnico Turistico di Tropea, veri cuori pulsanti dell’ospitalità durante tutta la giornata, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’accoglienza degli ospiti e nella gestione delle attività.

L’evento si è concluso con un momento di convivialità e degustazione dei piatti realizzati dagli studenti dell’Istituto per i Servizi Enogastronomici, offrendo agli ospiti un ulteriore viaggio nei sapori autentici del territorio.

Con l’auspicio condiviso da tutti i partecipanti di ritrovarsi alla prossima edizione, il concorso “Tropea e dintorni” si conferma come una manifestazione capace di valorizzare il talento dei giovani e promuovere, attraverso la cucina, le eccellenze culturali ed enogastronomiche della Calabria.