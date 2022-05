Tropea, bilancio positivo per il Premio internazionale “Paolo Serrao”

Numeri da record, livello molto alto dei partecipanti, promozione della cultura musicale e del territorio calabrese. La XIII Edizione del “Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Filadelfia” intitolato al musicista filadelfiese Paolo Serrao, promosso dall’Associazione Melody, presieduta da Francesco Conidi, si conclude con un bilancio positivo.

Il concorso è stato un palcoscenico per giovani talenti italiani ed esteri diventato per gli addetti ai lavori l’evento più frequentato in assoluto d’Italia visto anche il numero di nazioni partecipanti.

I giovani talenti si sono esibiti dinanzi ad una giuria qualificata, guidata dal presidente di giuria M° Vsvolod Divorkin (Russia), coadiuvato da altri nomi prestigiosi tra cui la flautista Veronika Vitazkova (Slovacchia) ed il violinista e direttore d’orchestra Roman Fedchuk (Ucraina), mentre per le percussioni Presidente M° Davide Zeta, M° Gabriele Petracco e dal M° Guido Facchin.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 400 concorrenti, si è articolato in 11 sezioni: pianoforte, archi, canto lirico, fiati, fisarmonica, arpa, chitarra, percussioni, ensemble e musica da camera, scuole medie e superiori ad indirizzo musicale.

Il direttore artistico Tommaso Conidi ha dichiarato: “Grande partecipazione di musicisti italiani e stranieri; un livello straordinario degli iscritti. Un ringraziamento va al Comune di Tropea ed al sindaco Giovanni Macrì, a tutti i partecipanti, alla giuria, di altissima qualità. È stata una competizione in cui ogni artista si è cimentato con le proprie abilità, ma anche un’occasione per promuovere e divulgare la cultura musicale, incoraggiare i giovani allo studio della musica, sostenere i ragazzi per intraprendere la carriera professionale e concertistica”.