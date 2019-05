Tropea, Antonio di Tocco confermato Delegato dell’Ordine di Malta

Il nobile Antonio di Tocco, Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, è stato confermato, all’unanimità, Delegato Granpriorale di Tropea per il prossimo triennio.



L’assemblea dei Cavalieri e delle Dame dell’Ordine, riunitasi nella sede del Museo Diocesano, ha confermato in blocco la struttura uscente: Vice è stato rieletto Antonio Toraldo di Francia, Tesoriere Giuseppe Barone. Consiglieri: Renato Taccone di Sitizano, Donna Elena Fazzari e Donna Rosanna Adilardi. Fra Ignazio Toraldo di Francia, componente il Capitolo del Granpriorato di Napoli e Sicilia, è stato confermato Cappellano conventuale Professo. Revisore dei conti Ottavio Scrugli. Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Giuseppe Sarlo.

All’assemblea sono intervenuti anche i cavalieri Gaetano di Tocco, Luciano di Michele, Battistino Fuduli, Giuseppe Carullo e Francesco Andreacchi.

I lavori sono stati introdotti da una relazione del Delegato uscente Antonio di Tocco che ha sintetizzato l’attività dell’Ordine e messa in evidenza la necessità di continuare a svolgere con più intensità e partecipazione l’importante ruolo svolto della delegazione tropeana del Smom.

L’Ordine di Malta continua a mettere a disposizione del territorio il proprio impegno sociale e a svolgere con forte abnegazione la propria funzione al servizio dei sofferenti e di tutte quelle iniziative di volontariato che tornano utili alla società che soffre.

Molto attento e di forte rilievo socioreligioso l’intervento di Frà Ignazio Toraldo di Francia che ha spiegato perché occorre far conoscere sempre meglio l’attività ed i programmi dell’Ordine di Malta incidendo con più consapevolezza e partecipazione alla vita di tutti i giorni, fungendo spesso da supporto a tantissime iniziative sul piano dell’assistenza e dell’impegno volontario.

Confermata, poi, la partecipazione alla funzione del Corpus Domini in programma per le ore 16 di giovedì 20 giugno nella Cattedrale della Mileto.

In quella sede Cavalieri e Dame parteciperanno anche alla processione prevista nel corso della celebrazione della liturgia.

“Saremo tutti al fianco di S.E. il Vescovo monsignor Luigi Renzo – ha aggiunto il Delegato di Tropea – per condividere uno dei momenti più importanti dell’attività diocesana con la popolazione”.