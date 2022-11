Tromba d’aria nel Lametino: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Squadre del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme, sede centrale e Distaccamento Volontari di Taverna stanno operando nel Comune di Lamezia Terme a seguito di una tromba d’aria che ha interessato il comprensorio lametino. Al momento ci sono oltre 30 interventi in coda ed in via di espletamento (verifiche, allagamenti, piccoli smottamenti, alberi divelti). Numerose segnalazioni sono pervenute anche da altri comuni della provincia a causa delle condizioni meteo avverse. Attualmente non si registrano danni a persone.