Tromba d’aria a Serra: alberi sradicati e rami spezzati [FOTO]

Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire con veemenza anche a Serra San Bruno dove una tromba d’aria, scatenatasi poco prima delle 13, ha causato momenti di preoccupazione nella popolazione. Nella parte finale di via Alfonso Scrivo, un albero è caduto su un lampione e l’area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento degli operai comunali. Un altro albero è caduto su dei cavi elettrici nella zona compresa tra via Saragat ed il monastero bruniano determinando l’interruzione della fornitura di energia elettrica e della linea telefonica. Inibito per il forte vento il traffico in direzione Santa Maria del Bosco: alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati nella zona della Certosa e nel lungo viale sono stati numerosi i rami spezzati. Disagi non secondari all’uscita di scuola per gli studenti che hanno dovuto fare i conti con una sorta di bufera. Innumerevoli poi le segnalazioni dei cittadini che hanno attestato la pericolosità del fenomeno. Già nei giorni scorsi, le cattive condizioni meteorologiche avevano provocato dei danni rendendo inutilizzabili apparecchi telefonici e domestici. Difficoltosa in alcune fasce orarie la connessione ad internet con la telefonia mobile. Non semplice la circolazione stradale in direzione Soriano Calabro.