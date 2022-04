Tromba d’aria a Capistrano, Martino: ”Danni alla scuola media, evitare di uscire di casa”

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, comunica che ”a seguito di una forte tromba d’aria che si sta abbattendo in queste ore nel nostro Comune, numerosi concittadini hanno segnalato il distacco dell’energia elettrica in tutto il paese ed in particolare in tutte le abitazioni civili”. “Ho proceduto – spiega Martino – ad avvisare il reparto operativo di Enel per un intervento risolutorio immediato del guasto cagionato da chissà quale circostanza. Il personale si sta recando sul posto per verificare la motivazione di quanto accaduto. Si riscontrano inoltre alcuni danni lievi ad una delle strutture comunali. Una piccola parte di tegolato della scuola media è stato spazzato via. Numerosi gli alberi ed i rami riversati lungo le strade. Non uscite di casa se non per motivazioni urgenti”.