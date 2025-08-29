Tridico, il candidato presidente che inciampa nelle sue stesse parole

Quando un politico improvvisato tenta di spacciare esitazioni, ripensamenti e calcoli personali come “dovere verso la comunità”, il risultato non è impegno civile: è teatro, e neppure di buona qualità. Così è andata con Pasquale Tridico nella trasmissione di La7 “In Onda”, dove ha offerto al pubblico una collezione di contraddizioni che hanno il sapore stantio delle bugie confezionate male.

“Per me è un dovere, una responsabilità verso la comunità calabrese, verso il Movimento 5 Stelle e il mondo progressista che mi hanno chiesto questo impegno”. Con queste parole solenni, con questo tono ispirato, ha spiegato perché ha deciso di sfidare, per conto del centrosinistra, Occhiuto nel tentativo di sfilargli la presidenza della Regione. Parole zuccherate da un sentimentalismo etico che, però, non corrispondono nemmeno lontanamente alla realtà. Tridico ha tergiversato settimane, rifiutando più volte la candidatura, lasciando tutti in sospeso, come se stesse scegliendo non una missione politica ma un pacchetto vacanze. La verità è che quando nella vita davvero si avverte dentro di sé il senso potente del “dovere”, la risposta alla “chiamata” è immediata. Quando, invece, prevale il calcolo personale, si cincischia. E lui, da parlamentare europeo in carica, ha cincischiato eccome.

Non la sola perla regalata ai telespettatori. Ad essa ne sono seguite altre. Due, ha rivelato, saranno le parole chiave che, insieme a “Crediamoci”, faranno da bussola alla sua campagna elettorale: “Resta” e “Torna”. Patetico, se non fosse tragicomico. Perché Tridico, una volta varcati i confini calabresi per studiare a Roma, non è affatto “tornato”. Ha costruito la sua carriera nella Capitale, con solide basi accademiche lì e prestigiose tappe all’estero. Buon per lui, felici per lui. Ma, quanto meno, non si erga a paladino della “restanza” chi ha scelto consapevolmente, legittimamente, brillantemente, di starne lontano per decenni.

Di pessima fattura una ulteriore caduta di stile: il “frontman” della coalizione di centrosinistra si è lasciato andare persino ad una menzogna palese dichiarando che negli ultimi 30 anni la Calabria sarebbe stata “sempre governata dalla destra”. Una bugia imbarazzante, che chiunque abbia una memoria appena apprezzabile ed una buona fede appena accennata può smentire con facilità irrisoria: Luigi Meduri (gennaio 1999 – maggio 2000), Agazio Loiero (2005-2010), Mario Oliverio (2014-2020). Tutti presidenti di centrosinistra. Dunque, o Tridico mente sapendo di mentire, o la sua preparazione storica e politica, condizionata dalla lontananza dalle vicende di Calabria per così lungo tempo, è così lacunosa da far tremare i polsi a chiunque pensi, anche solo per scherzo, di affidargli il governo regionale.

Più che “Resta” e “Torna”, la sua parabola politica si potrebbe raccontare con due altri verbi: “Scappa” e “Recita”. Scappa dalla realtà dei fatti, recita un copione che non regge alla prova dei fatti. Non il migliore dei profili possibili per sperare che la Calabria si liberi di stereotipi e pigrizie primi responsabili di una sottomissione culturale a cui ribellarsi con la forza dei fatti e non con l’inganno del gioco delle tre carte.