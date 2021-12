Trenitalia: dal 12 dicembre al via l’orario invernale, per la prima volta il Frecciarossa1000 arriva in Calabria

Al via domenica 12 dicembre il nuovo orario di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), che propone più collegamenti fra le grandi città e il Sud per le persone che scelgono il treno per lavoro, studio o turismo, per una mobilità collettiva e integrata sempre più sicura e sostenibile. Le novità dell’orario invernale 2021-2022 sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Tra le principali novità di quest’inverno, per favorire la ripartenza del turismo natalizio e invernale, l’arrivo in Calabria del Frecciarossa1000 sulla relazione Reggio Calabria-Venezia, un collegamento diretto dallo Stretto alla Laguna, con partenza alle ore 6.03 da Reggio Calabria, fermata a Roma alle 11.25, arrivo a Venezia Santa Lucia alle 15.34 e fermate intermedie in Calabria a Villa San Giovanni (p. 6.21), Rosarno (p. 6.48), Vibo Valentia-Pizzo (p. 7.04), Lamezia Terme (p. 7.23), Paola (p. 8.04). Anche nel periodo natalizio sarà possibile viaggiare di notte a bordo del Frecciarossa, con partenza da Milano e fermate a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma. Da Torino a Reggio Calabria, senza cambi, passando per Roma, invece, sono 4 i Frecciarossa, ogni giorno, mentre una coppia di Frecciarossa Fast, unisce in meno di 9 ore Milano e Reggio Calabria.

Sono 6 in totale invece i Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla capitale, con fermate, in Calabria, alternativamente, nelle stazioni di Scalea S. Domenica Talao, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni.

Confermato inoltre il collegamento regionale fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Rossano, e Corigliano Calabro in coincidenza con il Frecciargento Bolzano-Sibari per viaggiare dalla montagna al mare.

Le navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane), invece, garantiscono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto, fra Villa San Giovanni e Messina.

All’offerta Intercity che ogni giorno raggiungono la Calabria, e che si compone di 4 coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Roma, due coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Taranto, una coppia di Intercity Notte fra Reggio Calabria e Milano/Torino, si aggiunge un Intercity Giorno periodico che circola nel fine settimana (il sabato da Milano verso Reggio Calabria e la domenica da Reggio Calabria verso Milano). Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, che effettuano fermate in Calabria.

TRASPORTO REGIONALE

Intermodalità e capillarità nei collegamenti, per il trasporto regionale di Trenitalia in Calabria, di concerto con la Regione. Confermati il Lamezia Airlink, il servizio intermodale treno+bus con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, e quello con l’Università della Calabria, facilmente raggiungibile in treno e poi bus dalla stazione di Castiglione Cosentino.

Fra le novità in cantiere, da marzo parte il nuovo collegamento treno + bus dalla stazione di Vibo Valentia-Pizzo con l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico 1874” di Pizzo, per venire incontro alle esigenze di spostamento degli studenti, con bus partenza dalla stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo in orario scolastico. Inoltre, sempre a marzo, nell’area urbana di Reggio Calabria, i treni regionali saranno meglio integrati ai servizi del trasporto pubblico locale.