Trekking nelle Serre, dedicato un percorso al compianto Carmine Mete Mannella

“La montagna non è un luogo, è un atteggiamento, una predisposizione dell’anima”. Sono questi i sentimenti secondo i quali il CAI Serre calabresi – Sottosezione CAI Catanzaro, intende intitolare un sentiero al compianto Carmine Mete Mannella. “A lui – sostiene il gruppo – erano molto care queste montagne, era amante delle vette, ed ha fatto del suo amore per la natura anche una professione, nell’alto intento della difesa e valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico. È nostra ferma intenzione, dunque, quella di legare il nome di Carmine alla storia del territorio e nella memoria di chiunque percorra questo sentiero”.

Il percorso, propedeutico al tracciamento e individuazione di quello definitivo, per il quale sono già in essere le interlocuzioni con gli enti e le istituzioni di competenza, è un percorso ad anello di circa 15,22 chilometri, con un dislivello positivo di 687 metri, che raggiunge un’altitudine massima di 1.238 metri. L’inizio dell’immersione di oggi, con partenza dal Sentiero Archiforo, interessa da subito il percorso Baden Powell, nella prima parte rilevato in mappa come “Pietra Perciata”, proseguendo per il passo “Croce Panaro”. Si intraprende quindi il percorso Lacina – Lu Bellu in una variante verso monte Pecoraro, ancora “Pietra L’Ammienzu” per poi concludersi visitando la località “Pietre Bianche”, quindi “Ombrellino”.

In questi luoghi, dinanzi alla natura “nostra madre Terra che ci sostiene e ci governa” (San Francesco), si può sperimentare la luce del sole, la preziosità dell’acqua, la bellezza della luna e i sentimenti che ispira. “La montagna accoglie tutti, come un vero palcoscenico, dove si può esibire l’uguaglianza vera degli uomini, dove l’immersione dipende dalla nostra sensibilità, dai nostri occhi apprezzare la bellezza, dalla nostra ratio la previsione delle insidie e pericolosità, e la conoscenza dei nostri limiti. Qui, insomma, il raggiungimento di un traguardo avviene solo grazie al proprio impegno. ‘La montagna meritocratica’ che non concede sconti; ogni dislivello, ogni passo va guadagnato con la propria fatica. La meta non è solo l’arrivo in vetta, ma l’intero percorso, condiviso e solidale; la cima, l’appagamento personale, la conquista dei propri limiti e lo sguardo che scorge oltre l’orizzonte, il punto di unione tra il cielo e la terra, dove siamo più vicini a Dio”.

Sono questi i sentimenti, queste le emozioni che invaderanno i pensieri dei partecipanti percorrendo il prossimo sentiero Carmine Mete Mannella.