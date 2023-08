Trekking, giovani e riflessioni sull’autismo e sulla sicurezza stradale: il programma della terza giornata del “Serreinfestival” (6 agosto)

Programma ricco e che suscita diversi spunti di riflessione sensibilizzando la cittadinanza su temi che meritano la dovuta attenzione quello della terza giornata del “Serreinfestival” (6 agosto). Alle 9 dal piazzale antistante il Museo della Certosa si parte per l’evento di trekking “Sui sentieri del Parco delle Serre alla scoperta degli abeti secolari ed i monoliti delle Serre” a cura dell’associazione “Vivi Serra San Bruno”. Alle 19:30, in piazza Azaria Tedeschi, verrà affrontato il delicato argomento dell’autismo grazie all’incontro introdotto da Cosimina Pisani e moderato da Nensy Rachiele nel quale interverrà la specialista in Neuropsichiatria infantile Maria Caterina Anoja. Previste le testimonianze di Barbara Sacco, Oceania Paone, Maria Assunta Garritano e Marta Ferrari. Alle 22, ci sarà la “serata disco”, in collaborazione con Malibù, in piazza monsignor Barillari con intermezzi sulla sicurezza stradale.