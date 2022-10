Tredici anni senza Pasquale Andreacchi: la sete di verità e giustizia non si spegne

Il ricordo è sempre più distante, ma non per questo meno vivo. Gli anni passano, il dolore della famiglia no. E nemmeno la sete di verità che, anzi, aumenta perché il vuoto lasciato è enorme. E perché quello di Pasquale Andreacchi non è semplicemente un caso irrisolto, ma è un tragico simbolo di una giustizia terrena che non arriva a fermare quella barbara violenza che è in grado di stroncare l’esistenza di un giovane senza pietà.

La vicenda è zeppa di incognite e punti interrogativi, di misteri, di sofferenza. E fa moltiplicare meste riflessioni.

Domenica 11 ottobre 2009, intorno alle 19, Pasquale esce di casa apparentemente per comprare delle sigarette. Sembra una serata d’autunno come tante altre, invece il ragazzo incontra un destino spaventoso che cancella la sua presenza. Si perdono le tracce, cominciano infinite ricerche che diventano, ora dopo ora, sempre più difficili e disperate. Soprattutto quando, il 9 dicembre, viene ritrovato in un cassonetto della spazzatura un teschio con un foro di proiettile in fronte: un tetro messaggio per far capire che credere nel ritorno dell’allora diciottenne è solo illusione.

Le coscienze si scuotono, il senso di insicurezza dilaga perché sapere di vivere nello stesso luogo di chi è stato capace di una simile brutalità fa paura. Ma la comunità serrese, pur sconvolta, non si arrende e dà vita a fiaccolate, manifestazioni di solidarietà e preghiere in chiesa. La questione diventa nazionale: una misteriosa telefonata mandata in onda dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” squarcia il silenzio alludendo ad un’esecuzione portata a termine da un non precisato boss, ma non c’è nessun elemento capace di far luce sull’accaduto.

La famiglia non accetta quello che la logica suggerisce, ripudia l’idea che Pasquale sia morto e si affida al responso della scienza.

Il ritrovamento di altri resti umani, di indumenti e di documenti – il 27 dicembre dello stesso anno – a poca distanza dal cassonetto ed il successivo esame del Dna, però, spezzano le residue speranze e mettono il sigillo su una tragedia fra le più cruente della storia della città della Certosa. I funerali si svolgono circa 5 mesi dopo per via della necessità di completare gli esami scientifici. La pista della compravendita di un cavallo non conclusa con il pagamento del corrispettivo non porta da nessuna parte, le indagini denotano carenze e non individuano spunti capaci di fare chiarezza.

Il “gigante buono” – come Pasquale, per via della sua statura, viene ribattezzato dopo la scomparsa – rimane presente nella mente e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e anche di chi ha solo ascoltato la sua storia. Ancora oggi eventi ludici e sportivi riportano il suo nome: nessuno vuole dimenticare, nessuno vuole consentire all’oblio di nascondere un dramma senza precedenti. E nessuno vuole accettare il pensiero che la vita di un giovane possa essere sradicata da un momento all’altro nell’impotenza di un sistema che, ancora, consente che questi deprecabili fatti possano accadere e i responsabili possano rimanere impuniti.