Tre veicoli coinvolti in un incidente stradale: morto un uomo di 41 anni

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è chiusa – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente avvenuto in prossimità del km 381,100, nel territorio comunale di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolti tre veicoli, e nell’impatto, un uomo di 41 anni ha perso la vita. Il centauro stava conducendo una moto Ducati che, finendo contro una Citroen C5 ed una Audi Q5, si è spaccata. Il decesso della vittima è stato istantaneo. Le persone a bordo delle due automobili, scioccate dall’accaduto, sono state trasferite in ospedale a bordo delle ambulanze del 118.