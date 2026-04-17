Tre strutture ricettive non hanno pagato IMU e TARI negli ultimi 5 anni

17 Aprile 2026 Redazione Cronaca 0

Le attività info-investigative condotte dai finanzieri, focalizzate in via principale su un’analisi
documentale, nonché sui dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo e sui contributi informativi forniti dagli enti locali, hanno consentito di individuare due strutture ricettive ubicate nella località balneare di Steccato di Cutro e una struttura ubicata in località Anastasi nelle campagne di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che nel corso delle ultime 5 annualità hanno omesso i pagamenti dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI), per un importo complessivo di circa 1.200.000 euro.

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