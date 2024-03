Tre ragazzi serresi protagonisti del programma “Viva Rai 2!”

Sarà un’avventura entusiasmante quella che attende Emilio Bellezza, Mario Cordiano e Salvatore Mangiardi. I tre ragazzi serresi – tutti classe 2000 – stanno infatti per partire alla volta di Roma dove venerdì, presso il centro di produzione di via Teluda, registreranno una performance musicale con sax, cajon e chitarra di circa 1 minuti e 30. Un’esibizione caratterizzata da un pizzico di originalità in cui daranno prova delle loro abilità mostrando la loro passione per la musica.

La registrazione verrà trasmessa nei giorni successivi all’interno del programma “Viva Rai 2!” nell’angolo dedicato al video box.

Dunque, i tre giovani della cittadina della Certosa saranno “ospiti” del varietà satirico di Rosario Fiorello, Fabrizio Biagio e Mauro Casciari, rendendo per qualche minuto la Calabria protagonista di un programma di dimensione nazionale.