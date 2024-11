Tre ragazzi giravano armati di coltelli a serramanico e sfollagente

Nel fine settimana i Carabinieri hanno intensificato i controlli nella Piana di Gioia Tauro, un’area strategica e spesso al centro di problematiche legate alla sicurezza.

L’operazione, mirata a garantire l’ordine pubblico e prevenire attività illecite, ha coinvolto diverse pattuglie, dispiegate nelle aree più sensibili del territorio e, principalmente, nei luoghi di ritrovo dei ragazzi di Taurianova e Polistena.

Durante i controlli, sono stati identificati oltre 500 individui e ispezionati numerosi veicoli. Queste verifiche capillari hanno consentito ai militari di sorprendere 3 giovanissimi che, armati di coltelli a serramanico e uno sfollagente in gomma dura, circolavano per Polistena, nei pressi della piazza principale. I tre, denunciati dai Carabinieri alla Procura di Palmi, dovranno ora rispondere, a vario titolo, di porto abusivo di armi e altri oggetti atti ad offendere.

A Taurianova, invece, i militari delle due Stazioni Carabinieri e del Radiomobile, impegnati nel garantire la cornice di sicurezza ai festeggiamenti per San Martino, hanno fermato tre conducenti messisi alla guida in stato di ebbrezza. Anche per loro è stata spiccata la denuncia alla Procura di Palmi, e si sono visti sequestrare il proprio veicolo.

I procedimenti penali sono attualmente pendenti in fase di indagini e l’effettiva responsabilità delle persone deferite, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.