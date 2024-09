Tre proiettili recapitati al direttore del Distretto sanitario unico Raffaele Bava

Tre proiettili sono stati recapitati al dottor Raffaele Bava nel suo ufficio di località Moderata Durant a Vibo Valentia. Bava ricopre l’incarico di direttore del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia da marzo 2020. La notizia ha creato rammarico e delusione in tutto il Vibonese e diversi sono i messaggi di vicinanza giunti soprattutto dal mondo della politica.

Il deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, ha espresso “massima solidarietà al direttore sanitario Raffaele Bava per l’inquietante messaggio intimidatorio di cui è stato fatto oggetto” ed ha auspicato che si faccia “piena luce” su “un episodio inquietante”.

Simili le considerazioni del consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Michele Comito, che ha manifestato “massima solidarietà al collega medico e amico Raffaele Bava”. “Apprendo – ha aggiunto Comito – che ancora una volta un medico è vittima di violenza, questa volta una violenza subdola come lo è una intimidazione. Un gesto gravissimo che merita una severa condanna. Al contempo rivolgo al dottore Bava tutta la mia vicinanza. Comprendo il suo stato d’animo, di incredulità e scoramento, ma lo invito ad andare avanti ed a continuare a lavorare a testa alta, come ha sempre fatto”.

Di “gesto incomprensibile, subdolo e cattivo che colpisce un già martoriato settore per il quale, anziché remare tutti dalla stessa parte, c’è chi ragiona con la logica dell’oppressore violento e senza scrupoli” ha parlato il consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, Francesco De Nisi, secondo il quale “l’attacco al direttore Raffaele Bava, come quelli perpetrati ai danni di tutti i professionisti della sanità ogni giorno sono in prima linea per la tutela della salute dei cittadini, è un attacco a tutto il servizio sanitario nazionale”.

Per De Nisi: “si tratta di un’intimidazione inaccettabile che non riuscirà di certo a condizionare il lavoro del direttore Bava. Siamo, invece, certi che proseguirà la sua attività con serietà, trasparenza e rigore”.

Il consigliere regionale, nell’esprimere a Bava e alla sua famiglia “sincera vicinanza personale e istituzionale”, invita “a non lasciare soli i manager sanitari” e si dice altresì convinto “del proficuo lavoro delle forze dell’ordine per risalire alla mano di chi, senza scrupoli, ha deciso di porsi, ancora una volta, contro la Calabria e i calabresi”.