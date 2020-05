Tre pazienti guariti da Covid-19 portati all’ospedale di Serra San Bruno

Il trasferimento dovrebbe essere solo momentaneo, ma la notizia è già motivo di discussione. Tre pazienti guariti da Covid-19 sono stati trasferiti presso il Reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Serra San Bruno.



In precedenza, si trovavano all’ospedale di Germaneto, dove erano giunti nelle scorse settimane provenienti dalla casa di cura “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale, divenuta “famosa” a livello nazionale a seguito di numerosi decessi causati dal Coronavirus.

Il trasferimento, come si accennava all’inizio, è provvisorio, in attesa di una nuova sistemazione. Da specificare che gli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti sono risultati negativi.