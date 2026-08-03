Tre nuove figure professionali per l’Ats di Serra San Bruno, Federico: “Noi raggiungiamo risultati, l’opposizione mediti sulla sconfitta anziché dispensare consigli”

Forze fresche per l’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno. Sono infatti operative tre nuove figure professionali che saranno impiegate per potenziare ulteriormente la capacità progettuale e realizzativa. In merito è intervenuta la vicesindaco con delega all’Ats che ha spiegato i dettagli dell’operazione.

“Per qualcuno – ha premesso Federico – la campagna elettorale non è ancora finita, ma noi continuiamo spediti con quello per cui ci eravamo impegnati con i serresi. Dopo l’adesione alla rottamazione, che consentirà ai cittadini serresi di pagare i tributi comunali che vi rientrano a rate e senza sanzioni, né interessi, aggiungiamo un altro tassello rispetto a quello che avevamo detto dai palchi poco più di due mesi fa”. Nello specifico, stamattina “hanno preso servizio tre nuovi dipendenti assunti grazie alla partecipazione all’Avviso pubblico rivolto all’incremento della capacità degli Ats di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia. Si tratta di una funzionaria amministrativa, un funzionario contabile e una funzionaria pedagogista che hanno sottoscritto un contratto triennale a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Si tratta di “tre importanti figure professionali, assunte a costo zero per il Comune, che andranno a potenziare le attività dell’Ats di Serra San Bruno e che nei prossimi mesi potranno essere incrementate di un ulteriore funzionario amministrativo”.

Federico rimarca il raggiungimento di “un altro risultato a cui si perviene grazie al lavoro ed all’impegno costante di Amministrazione ed Uffici”. “Lavoro e impegno – conclude – che proseguiranno, da parte nostra, per i prossimi cinque anni sperando che, nel frattempo, la nostra opposizione, prima di dare lezioni di coerenza e di politica, faccia il proprio esame del voto e maturi la consapevolezza del proprio risultato elettorale”.