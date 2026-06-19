Tre minorenni trovati in possesso di due coltelli a scatto e una pistola ad aria compressa con munizioni

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà tre ragazzi minorenni per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena a Polistena, i poliziotti delle Volanti del Commissariato P.S. di Cittanova hanno notato un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento sospetto.



Questi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, alla vista degli operanti hanno cercato di dileguarsi nelle vie limitrofe ma sono stati raggiunti e trovati in possesso di due coltelli a scatto, con lama di 10 cm, e una pistola ad aria compressa con relative munizioni.

I tre minori, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, all’esito delle attività sono stati affidati ai genitori.

