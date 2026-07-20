Tre gli eletti di Fratelli d’Italia nel Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria consegnano a Fratelli d’Italia un risultato grazie al quale elegge tre Consiglieri metropolitani.



A esprimere piena soddisfazione è il presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, Bruno Squillaci, che, a nome dell’intero Coordinamento provinciale, rivolge le proprie congratulazioni a Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, chiamati a rappresentare il partito nel nuovo Consiglio metropolitano.

«È un risultato che accogliamo con orgoglio e grande soddisfazione – dichiara Squillaci – e che conferma la crescita costante di Fratelli d’Italia, sempre più radicato sul territorio, credibile nelle istituzioni e capace di conquistare consenso attraverso un lavoro serio, coerente e vicino alle esigenze concrete delle comunità».

Particolarmente significativo è stato il contributo offerto da Fratelli d’Italia alla lista “Patto dei Territori”, risultata la più votata nella competizione elettorale. Il partito ha espresso sette candidati sui quattordici complessivamente presenti nella lista, contribuendo in maniera determinante all’elezione di tre Consiglieri sui cinque seggi conquistati.

Miki Maio e Giampietro Scarfò sono risultati, inoltre, i primi due eletti in assoluto, ottenendo un’importante affermazione personale e politica. Significativo anche il risultato conseguito da Pierpaolo Zavettieri.

«Sono certo – prosegue il presidente provinciale – che Maio, Scarfò e Zavettieri sapranno interpretare questo importante mandato con autorevolezza, competenza e spirito di servizio, rappresentando nel Consiglio metropolitano le istanze dei nostri territori e i valori di Fratelli d’Italia».

«Il risultato elettorale, sottolinea il Coordinamento provinciale, è il frutto di un percorso costruito attraverso la presenza costante dei rappresentanti istituzionali, degli amministratori, dei dirigenti e dei Circoli territoriali del partito, impegnati quotidianamente al servizio delle rispettive comunità».

