Tre giorni di cultura, emozioni e talento: Chiaravalle Centrale protagonista con il Premio letterario nazionale “Aurea Nox”

Per tre giorni Chiaravalle Centrale è diventata la capitale della cultura letteraria italiana. Tra libri, poesia, incontri, riflessioni e momenti di intensa emozione, si è conclusa domenica la seconda edizione del Premio letterario nazionale “Aurea Nox – Città di Chiaravalle Centrale”, una manifestazione che ha saputo richiamare nel centro del comprensorio autori, poeti e appassionati provenienti da ogni angolo del Paese. A dare vita a questo ambizioso progetto è stato lo scrittore e avvocato Giuseppe Mercurio, responsabile eventi della casa editrice “Aurea Nox”, che con passione, determinazione e una chiara visione culturale ha saputo trasformare un sogno in una realtà ormai consolidata. Fondamentale il supporto del Comune di Chiaravalle Centrale e della Consulta della Cultura, che hanno condiviso e sostenuto un’iniziativa destinata a lasciare un segno importante nel panorama culturale calabrese.

La manifestazione si è aperta venerdì scorso nella suggestiva cornice di Palazzo Staglianò con la presentazione del libro-verità “L’illogica del potere – Dossier Gaza”. Un incontro intenso e partecipato che ha offerto al pubblico spunti di riflessione su una delle questioni più delicate e attuali dello scenario internazionale. Il giorno successivo il prestigioso palazzo storico ha accolto la tanto attesa “Giornata in Giallo”. Un’intera giornata dedicata al fascino del mistero e della suspense, che ha visto riunirsi a Chiaravalle Centrale scrittori e cultori del genere provenienti da tutta Italia. Dialoghi, confronti e racconti hanno animato le sale di Palazzo Staglianò, trasformandole in un vero laboratorio culturale dove la passione per la scrittura è stata protagonista assoluta. Il gran finale è andato in scena domenica scorsa al Teatro Impero, gremito di pubblico per la cerimonia conclusiva e la premiazione dei vincitori delle diverse sezioni del concorso. Un momento atteso e carico di emozione, che ha celebrato il talento, la creatività e l’amore per la letteratura. Tra gli istanti più suggestivi della serata, l’esibizione di Francesco De Siena ha saputo conquistare il cuore dei presenti. La sua intensa interpretazione de “La Cura” di Franco Battiato ha regalato al pubblico un momento di rara bellezza artistica, accolto da lunghi applausi e da una palpabile emozione che ha attraversato la platea.

Il Premio “Aurea Nox” si conferma così non soltanto un concorso letterario, ma un autentico contenitore culturale capace di valorizzare il territorio e di riportare Chiaravalle Centrale al centro dell’attenzione nazionale. La presenza di autori provenienti da diverse regioni italiane e l’elevata qualità delle opere in concorso testimoniano una crescita costante che lascia presagire un futuro ancora più prestigioso per la manifestazione. Importante e determinante è stato il contributo degli sponsor che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la realizzazione. Durante la serata finale le conduttrici Caterina Menichini e Paola Sangiuliano hanno guidato il pubblico attraverso la cerimonia con eleganza e professionalità, dedicando parole di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Caterina Menichini al musicista Giovanni Donato, il cui prezioso supporto tecnico-musicale ha accompagnato l’esibizione di Francesco De Siena, contribuendo a renderla ancora più coinvolgente e memorabile. Tra i sostenitori della manifestazione figurano la Principe Srl, presente sin dalla prima edizione e sponsor del premio assegnato al vincitore della sezione poesia, e la Stad Srl che, confermando il proprio sostegno già manifestato nella precedente edizione, ha partecipato con il suo amministratore Antonio Staglianò, chiamato a premiare il vincitore della sezione detenuti. Particolarmente apprezzata anche la presenza della Farmacia Corapi di Enza Pizzi, rappresentata dalla dottoressa Commodaro, che ha consegnato ai vincitori delle sezioni speciali pregiate opere di artigianato squillacese, autentica espressione delle tradizioni artistiche del territorio. Un sentito grazie è stato inoltre rivolto al Bar Ragno d’Oro, che ha curato il servizio open bar durante la “Giornata in Giallo”, e alla Gioielleria Santa Rita, che ha voluto omaggiare gli autori presenti con eleganti penne d’autore, simbolo perfetto dell’arte della scrittura.

Quando si sono spente le luci del Teatro Impero e gli ultimi applausi hanno salutato i protagonisti della serata, è rimasta la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di speciale. Tre giorni di cultura autentica, di incontri e di condivisione che hanno dimostrato come la letteratura possa ancora unire persone, generazioni e sensibilità diverse. Chiaravalle Centrale ha risposto con entusiasmo e partecipazione, confermando la propria vocazione culturale e lanciando un messaggio chiaro: il Premio letterario nazionale “Aurea Nox” è ormai una realtà consolidata e un appuntamento destinato a crescere ancora, portando sempre più in alto il nome della città nel panorama culturale italiano.